Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 15,44 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'755 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,48 GBP. Bei 15,39 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2'186'863 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 2,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 33,99 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,428 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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