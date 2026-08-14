Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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14.08.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag mit Kursplus
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 15,43 GBP.
Um 12:28 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 15,43 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'764 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,46 GBP. Bei 15,39 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'084'731 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 51,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,140 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,428 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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