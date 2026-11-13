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13.11.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Freitagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 13,49 GBP.
Um 09:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 13,49 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'854 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,48 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 13,57 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 332'692 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,53 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,45 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,440 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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