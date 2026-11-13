Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Einbussen

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 13,44 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'880 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,38 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,57 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 3'156'003 Stück.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,95 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 24,18 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,146 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 25.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,440 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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