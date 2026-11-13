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13.11.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag in Rot
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 13,56 GBP.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 13,56 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'883 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,38 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,57 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'478'114 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 14,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 24,84 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 GBP.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,440 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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