Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Vormittag

Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 13,86 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'748 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 13,81 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,91 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 228'868 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 14,41 Prozent zulegen. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,443 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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