Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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13.10.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 13,65 GBP abwärts.
Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 13,65 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'658 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,59 GBP. Bei 13,91 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3'783'171 Rolls-Royce-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 13,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,443 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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