Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag gefragt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 13,60 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'839 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,95 GBP. Bei 13,86 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8'880'769 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 16,56 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP ab. Mit Abgaben von 25,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,146 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,438 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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