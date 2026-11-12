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12.11.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce steigt am Mittag
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,8 Prozent auf 13,80 GBP zu.
Das Papier von Rolls-Royce konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,8 Prozent auf 13,80 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'874 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 13,95 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,86 GBP. Zuletzt wechselten via London 5'010'366 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,90 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 GBP.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,438 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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