Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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12.10.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 13,96 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 13,96 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'616 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,98 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 13,92 GBP. Bisher wurden via London 310'485 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,19 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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