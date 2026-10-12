Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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12.10.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce reagiert am Montagnachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 13,89 GBP zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,89 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'641 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,01 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,92 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2'617'278 Rolls-Royce-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,144 GBP.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,443 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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