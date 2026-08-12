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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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12.08.2026 09:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Kursplus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 15,49 GBP zu.

Rolls-Royce
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Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 15,49 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'843 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,49 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,42 GBP. Zuletzt wurden via London 257'717 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 2,35 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 34,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,139 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,425 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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