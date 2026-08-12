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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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12.08.2026 16:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag in Grün

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 15,51 GBP zu.

Rolls-Royce
17.11 CHF 0.69%
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Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 15,51 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,63 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,42 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2'596'435 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Bei 10,19 GBP fiel das Papier am 26.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 52,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,139 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,425 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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