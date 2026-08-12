Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce reagiert am Mittwochmittag positiv

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 15,61 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'851 Punkten steht. In der Spitze gewann die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,62 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,42 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 1'389'464 Aktien.

Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,139 GBP belaufen.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,425 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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