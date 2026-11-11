Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce steigt am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 13,44 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 13,57 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,57 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 321'858 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,147 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,440 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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