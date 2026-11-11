Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 13,25 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'789 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,11 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,57 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2'467'686 Rolls-Royce-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Gewinne von 19,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,147 GBP belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,440 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen