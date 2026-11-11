Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce wird am Mittwochmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 13,24 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'794 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 13,11 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,57 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 1'384'777 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 19,73 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 29,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,147 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,440 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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