Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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11.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce reagiert am Freitagvormittag positiv
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 14,42 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 14,42 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'609 Punkten steht. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,44 GBP zu. Mit einem Wert von 14,35 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122'603 Rolls-Royce-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. 9,95 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Abschläge von 29,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,434 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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