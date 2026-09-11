Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce macht am Freitagnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 14,47 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'657 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 14,62 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,35 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'585'067 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 8,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Abschläge von 29,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,142 GBP.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,434 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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