Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce legt am Mittag zu

Das Papier von Rolls-Royce konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 14,55 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'665 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 14,56 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,35 GBP. Bisher wurden heute 718'344 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,98 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,434 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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