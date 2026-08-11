Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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11.08.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 15,28 GBP abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 15,28 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'860 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,27 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,35 GBP. Zuletzt wurden via London 379'588 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. 3,73 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,19 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 33,32 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,139 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,425 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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