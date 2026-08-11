Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zieht am Dienstagnachmittag an

Um 16:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,43 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'862 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,47 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 15,35 GBP. Zuletzt wurden via London 3'402'368 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. 2,76 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,139 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,425 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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