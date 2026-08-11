Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zieht am Dienstagnachmittag an
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 15,43 GBP zu.
Um 16:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,43 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'862 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,47 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 15,35 GBP. Zuletzt wurden via London 3'402'368 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. 2,76 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,139 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,425 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
16:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zieht am Dienstagnachmittag an (finanzen.ch)
|
12:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start stärker (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
10.08.26
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.