Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagmittag in Rot

Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 15,27 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'853 Punkten steht. Bei 15,23 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,35 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'213'064 Stück gehandelt.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 3,70 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Abschläge von 33,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,139 GBP.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,425 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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