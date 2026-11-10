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10.11.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 13,63 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 13,63 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'854 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 13,67 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,50 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 576'151 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 16,26 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Abschläge von 25,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 GBP.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,440 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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