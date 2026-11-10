Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Das Papier von Rolls-Royce konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 13,44 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'793 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,68 GBP. Bei 13,50 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3'623'675 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 17,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Mit Abgaben von 24,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 GBP aus.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,440 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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