Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 13,59 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'830 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 13,68 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 1'965'628 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 25,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 GBP.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,440 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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