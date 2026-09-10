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10.09.2026 09:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Vormittag nordwärts

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 14,50 GBP zu.

Rolls-Royce
15.85 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 14,50 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'685 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 14,52 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,49 GBP. Zuletzt wechselten via London 206'483 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 9,34 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,142 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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