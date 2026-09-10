Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 14,25 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'614 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,17 GBP. Bei 14,49 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'297'972 Stück gehandelt.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 39,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,434 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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