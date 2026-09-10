Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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10.09.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Donnerstagmittag
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 14,35 GBP.
Um 12:28 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 14,35 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'632 Punkten liegt. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,29 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,49 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'337'167 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 10,48 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 40,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.
In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,434 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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