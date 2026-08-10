Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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10.08.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagvormittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 15,24 GBP abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 15,24 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'885 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,08 GBP. Bei 15,23 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 259'427 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Mit einem Zuwachs von 4,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,12 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,139 GBP aus.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,425 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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