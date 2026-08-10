Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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10.08.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 15,52 GBP.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,5 Prozent auf 15,52 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'831 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,52 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 15,23 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'499'970 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 2,13 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Mit einem Kursverlust von 34,35 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,139 GBP.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,425 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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