Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,39 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'873 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,48 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,23 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'103'702 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Mit einem Zuwachs von 3,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Mit Abgaben von 33,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,139 GBP.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,425 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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