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09.11.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 13,07 GBP.
Um 16:28 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 13,07 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'749 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 13,10 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,62 GBP. Zuletzt wurden via London 2'962'288 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 22,01 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 GBP.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 25.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,440 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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