Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag im Aufwind

Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 12,78 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'757 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,80 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 12,62 GBP. Bisher wurden heute 1'031'795 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 24,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Abschläge von 20,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,146 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,440 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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