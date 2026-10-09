Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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09.10.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 13,68 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 13,68 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'532 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,85 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 13,75 GBP. Bisher wurden heute 571'145 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 13,68 Prozent niedriger. Am 26.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,441 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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