Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag höher

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 13,72 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'558 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,85 GBP. Mit einem Wert von 13,75 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 2'919'048 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,144 GBP ausgeschüttet werden.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,441 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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