Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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09.10.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,7 Prozent auf 13,76 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'537 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,85 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,75 GBP. Bisher wurden heute 1'573'934 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,17 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,97 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,441 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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