Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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09.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochvormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 14,66 GBP.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 14,66 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'789 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,61 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,66 GBP. Zuletzt wurden via London 369'718 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,16 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 30,47 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,142 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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