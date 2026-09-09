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09.09.2026 16:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Rolls-Royce

Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Rolls-Royce

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 14,44 GBP.

Rolls-Royce
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Um 16:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 14,44 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'688 Punkten liegt. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,38 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 14,66 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'617'106 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 9,81 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 GBP belaufen.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,434 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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