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09.09.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Abschlägen

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 14,55 GBP.

Rolls-Royce
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Um 12:28 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 14,55 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'752 Punkten realisiert. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,55 GBP ab. Mit einem Wert von 14,66 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'351'555 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 8,98 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 29,95 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,434 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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