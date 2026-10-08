Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Abschlägen

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 13,75 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'378 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,72 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,87 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 966'680 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2025 mit 0,100 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 25.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,441 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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