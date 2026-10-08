Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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08.10.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 13,83 GBP.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 13,83 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'481 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 13,59 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,87 GBP. Zuletzt wechselten via London 6'454'801 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Bei 10,19 GBP fiel das Papier am 26.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,441 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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