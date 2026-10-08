Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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08.10.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 13,75 GBP.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 2,1 Prozent auf 13,75 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'415 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,66 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,87 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3'240'556 Rolls-Royce-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 25,89 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,441 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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