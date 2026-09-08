Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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08.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 14,85 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 14,85 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'823 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,82 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 14,87 GBP. Zuletzt wechselten 155'628 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 31,36 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,434 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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