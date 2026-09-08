Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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08.09.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 14,77 GBP ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 14,77 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'831 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 14,70 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 14,87 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2'476'794 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,31 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,02 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,142 GBP.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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