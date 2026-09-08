Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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08.09.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Mittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 14,78 GBP ab.
Die Rolls-Royce-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 14,78 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'818 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,70 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,87 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'035'398 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,22 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,19 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 45,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,142 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,434 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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