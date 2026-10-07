Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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07.10.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 14,25 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 14,25 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'497 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,20 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,20 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 452'054 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,27 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 28,47 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,436 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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