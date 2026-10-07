Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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07.10.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochnachmittag tiefer
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 14,19 GBP abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 14,19 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'455 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,16 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,20 GBP. Zuletzt wechselten 3'504'227 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 10,48 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 39,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,436 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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