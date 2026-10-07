Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rolls-Royce

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 14,35 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'487 Punkten liegt. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,18 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,20 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'539'323 Rolls-Royce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,44 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 29,01 Prozent Luft nach unten.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,436 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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