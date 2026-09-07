Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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07.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Montagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 14,94 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 14,94 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'811 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,97 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,90 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 212'764 Stück.
Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Mit einem Zuwachs von 6,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,79 Prozent.
Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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